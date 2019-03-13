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CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş hakkında “sahte senet” iddiaları tartışılmaya devam ediyor. Yavaş’ın dün (12 Mart 2019) düzenlediği basın toplantısındaki açıklamalarına, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki arka arkaya yanıt verdi.
31 Mart yerel seçimlerine kısa süre kala Ankara’daki sahte senet tartışması gündeme geldi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in önceki gün yaptığı açıklamada, “Mansur Yavaş esasında bir CHP projesidir ve Millet İttifakı'na kabul ettirilmiştir. Ancak CHP'yle arasına mesafe koymak için Millet İttifakı adayı olarak sunmaktadır kendisini. Yavaş'ın istediği her destek, CHP zihniyetine ve CHP'nin kötü belediyeciliğine destektir. Günlerdir bu iddialar basında yer alıyor. CHP'den bir açıklama gelir diye bekledik sonuna kadar. Hiçbir şey gelmedi. Biz bu sefer arkadaşlarımıza incelettik. Sahte senetle icra takibi yaptırdığı gerekçesiyle hüküm giydiğini kamuoyuyla paylaşmak istedik. Siyasi partilerin görevi vatandaşın önüne temiz aday çıkarmaktır” demişti.
YAVAŞ BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ
Çelik’in bu açıklamalarının ardından Mansur Yavaş düzenlediği basın toplantısıyla yanıt verdi. Yavaş özetle şunları söyledi:
“Avukatlığını yaptığım şirketin ödemesini alıp kaçmış, şahsıma bıraktığı seneti icraya verdiğimde, senetteki imzanın sahte olduğu ortaya çıkmıştır. Bir suçun mağdurunun suçlu ilan etmek çirkef iddiadır. Rakibim bu şahsı bana karşı maşa yapmaktadır.”
ÇELİK’TEN YAVAŞ’IN AÇIKLAMALARINA YANIT
Mansur Yavaş’ın yaptığı açıklamalara AK Parti Sözcüsü Çelik de karşı yanıt verdi. Çelik “Sahte bir senetle alacak takibi yapmıştır, Yargıtay'da bu kesinleşmiştir. Ortada iftira yoktur. Mesele Mansur Yavaş'ın bunu nasıl izah ettiğidir. Bu iş birkaç günlük mesele değil. Bu haberlerin çıkması 11 Aralık 2018 tarihli. 3 günden değil, 3 aydan bahsediyoruz. Bu zamana kadar niçin tekziple idare etti de, dünkü basın toplantısını adaylığı açıklanmadan yapmadı? İftira, tezgah gibi bir takım manipülasyonlar bizim kapımızdan içeri giremez. Bu konuda daha deneyim sahibi olanlar var. Etrafına bakmasında fayda var. Bu mahkeme kararıyla sabit. Biz hayal mahsulü bir durumdan bahsetmiyoruz” dedi.
BAHÇELİ’DEN “ÇEKİLME” ÇAĞRISI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, Mansur Yavaş’a seçimden çekilme çağrısında bulundu. Bahçeli, "Mansur Yavaş'ın adaylıktan çekilmesi gerekir. Yavaş seçimi rahatlatmalı, gerginliği azaltmalı" dedi.
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