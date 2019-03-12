CHPAnkara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, asılsız senet iddiaları hakkında "Yargıtay'ın onayladığı herhangi bir ceza kararı bulunmamaktadır. Şahsın bana verdiği sahte senetle ilgili bir icra inkar kararı vardır. Asıl mağdur benim. Yargıtay'ın hakkımda onayladığı herhangi bir ceza davası, ceza kararı yoktur" dedi.

Yavaş, hakkında çıkan iddialar üzerine basın açıklaması yaptı. Hakkındaki iddiaları reddeden Yavaş, mahkeme ve Yargıtay kararlarını okuyarak şunları söyledi:

"Alnımız ak yürüyoruz. Ankara halkının iradesi arkamızda oldukça hiçbir komplo bizi yolumuzdan alamayacaktır. Gerek haberi yapan gazete, haberlere dayanarak adil yargılamayı etkilemek isteyen Mehmet Özhaseki ve Ömer Çelik hakkında suç duyurusunda bulunacağız.



Anketlere yansıyan fark, rakibimiz tarafından olgunlukla karşılanmamıştır. Aday olmamla birlikte asılsız iddialarla seçmen karşısında itibarım zedelenmeye çalışılmıştır. Sanki suçmuş gibi Makedon olduğum söylenerek itibarım azaltılmaya çalışılmıştır. Ardından 'Taksicileri Kızılay'a sokmayacak' denildi. Demokratik ve hilesiz bir yarışta sandıktan çıkamayacağını anlayanlar, duvarlara 'Yavaş Yavaş devrim' sloganları yazdırdılar. Şikayetçi olduk. Bizim PKK ile ittifak yaptığımız yönünde iftira atmaya çalıştılar. Bunlar çare olmayınca, belediye çalışanlarının işten çıkarılacağı yerine 20 bin PKK'lının işe alınacağı duyuruldu.

Siyasi tarihimizin en ahlaksızca yürütülen kampanyanın özeti şudur: Bu şahıs resmi evrakta sahtecilik, şantajdan hapis cezası almış bir kişidir. Avukatlığını yaptığım şirketin ödemesini alıp kaçmış, şahsıma bıraktığı seneti icraya verdiğimde, senetteki imzanın sahte olduğu ortaya çıkmıştır. Bir suçun mağdurunun suçlu ilan etmek çirkef iddiadır. Rakibim bu şahsı bana karşı maşa yapmaktadır. Yargıtay'ın onayladığı herhangi bir ceza kararı bulunmamaktadır. Şahsın bana verdiği sahte senetle ilgili bir icra inkar kararı vardır. Asıl mağdur benim. Yargıtay'ın hakkımda onayladığı herhangi bir ceza davası, ceza kararı yoktur.

Seçim uğruna bir sahteciye bu imkanı vermek bir utanç vesikasıdır. Ona bu imkanı verenlerin yüzlerine silemeyecekleri bir kara leke olarak yapışmıştır. 'Bilmeyerek bu suçlamaları Mansur Yavaş'a yönelttik' diyorsanız kötü. Bunları bilerek yapıyorsanız durum çok daha vahim. Bu insanın işlediği suçları biliyorsunuz Yavaş'ı suçlamak için ne yapacaksınız? Devam eden davalar var bu açıklamaları yapmak suç. Bu sahteci şahısı, işlediği 6 buçuk yıl suçtan, o çocuk istismarı dosyasından beraat ettirmeyi mi düşünüyorsunuz? Onun için mi sahip çıkıyorsunuz bu şahısa? Siyaset için bu kadar küçülmeye değer mi? Seçimi kaybetme paniği ile yapılanlar siyasete yakışmıyor."

ÖMER ÇELİK: MANSUR YAVAŞ'TA ISRARCI MISINIZ?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansu Yavaş hakkındaki iddialar için, "Hakkında bu şekilde iddialar olan birisini Ankaralının önüne aday olarak çıkarma konusunda ısrarınız var mıdır? Devam eden yargı süreçleri de var. Siyasi tarihe geçecek bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu görmekteyiz" dedi. Mansur Yavaş ise yaptığı açıklamada "Yarın her şeyi açıklayacağım. Biz projelerimizle ve Ankara için yapacaklarımızla buradayız. İnanıyoruz ki bize yönelik iftiralara ve provokasyonlara en güzel cevabı Ankaralı hemşehrilerimiz sandıkta verecektir" ifadelerini kullanmıştı.