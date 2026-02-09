Ankara'da saunada yangın

Sanal medyada sahte kadın profili açan kişi tarafından 189 bin TL dolandırıldı

Sakarya'da sanal medyada sahte kadın profili açıp Venezuelalı olduğunu söyleyen kişiyle sohbet eden Mustafa Palanca (53), 189 bin TL dolandırıldı. Palanca, "Şu anda 8 aydır kredileri ödüyorum. Bu kez açlıkla tehlikedeyim. Bütün engelli ve emekli maaşım bu kredilere gidiyor" dedi. (DHA)