        Ankara'da saunada yangın | Son dakika haberleri

        Ankara'da saunada yangın

        Ankara'da bir sosyal tesisin sauna bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 06:52 Güncelleme: 09.02.2026 - 06:52
        Ankara'da saunada yangın
        Yangın, dün akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Barıştepe Mahallesi 734'üncü Cadde'de bulunan Prof. Dr. Mehmet Haberal Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri'nin sauna bölümünde çıktı.

        Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

        DHA'nın haberine göre, yangın esnasında içeride kimse olmadığı öğrenilirken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Olay maddi hasar ile atlatılırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

        Sanal medyada sahte kadın profili açan kişi tarafından 189 bin TL dolandırıldı

        Sakarya'da sanal medyada sahte kadın profili açıp Venezuelalı olduğunu söyleyen kişiyle sohbet eden Mustafa Palanca (53), 189 bin TL dolandırıldı. Palanca, "Şu anda 8 aydır kredileri ödüyorum. Bu kez açlıkla tehlikedeyim. Bütün engelli ve emekli maaşım bu kredilere gidiyor" dedi. (DHA)

