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Haberlerİş-Yaşam

Ankara'da sazan yavruları göl ve göletlerle buluştu

AA

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 88 göl ve gölete, 278 bin 500 pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı

sazan balığı yavrusu

Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz, bir göletin balıklandırılması sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Projenin, su kaynaklarının korunarak su ürünlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek nesillere aktarılması hedefiyle göl, gölet ve barajlarda yürütüldüğünü söyledi.

Göl ve göletlere bırakılan balık yavrularının ağırlığının ortalama 4-5 gram olduğunu anlatan Korkmaz, yavruların 4 yıl sonra 40 santimetre büyüklüğüne ulaşacağını belirtti.

Korkmaz, balıkların büyüdüklerinde amatör balıkçılıklar için yeni bir hobi imkanı sağlayacağını bildirdi.

Amatör balıkçıların sayısının fazla olduğunu da kaydeden Korkmaz, Ankara'da son 10 yılda 2 milyondan fazla sazan balığının göl ve göletlerle buluşturulduğunu sözlerine ekledi.

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