Ankara seçimi kim kazandı? 31 Mart yerel seçimlerde Ankara ili oy oranları merak konusu oldu. Ankaralı vatandaşlar Ankara'da hangi partinin kazandığını merak ediyor. Tüm gözler Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelecek olan resmi sonuçlarda.

ANKARA'DA SEÇİMİ KİM KAZANDI? 31 MART 2019

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına, Cumhur ittifakı'nda Mehmet Özhaseki gösterilirken, Millet İttifakı'nda ise Mansur Yavaş gösterildi.

Resmi olmayan sonuçlara göre; CHP'den Mansur Yavaş, %50,37 oy oranı, AK Parti'den Mehmet Özhaseki ise %47,42 oy oranı bulunuyor.

(2019 Ankara seçim sonuçları kesinleşince haber sayfamızdan da güncellenecektir)



BAŞKENT'TE İLK SONUÇLAR

Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi. Ankara genelinde saat 22.30 itibariyle sandıkların yüzde 86'sı açıldı.

ANKARA SEÇİM 2019

Türkiye, yerel yönetimleri seçmek için sandık başına gitti. Türkiye genelinde 194 bin 664 sandıkta 56 milyon 911 bin 967 kişi oy kullandı. Bu yıl 18 yaşını dolduran 1 milyon 156 bin kişi ise ilk defa sandık başına gitti.