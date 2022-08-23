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Sinir krizi geçirdi, biber gazıyla yakalandı 0:00 / 0:00

İHA

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde karısıyla boşanma aşamasında olan öfkeli koca dehşet saçtı. Kendini eve kilitleyen koca, 6 saatin sonunda biber gazı ile etkisiz hale getirildi.

Olay dün akşam saat 17.00 sıralarında Gölbaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir binanın giriş katında meydana geldi.

İddiaya göre eşi G.K. ile boşanma aşamasında olduğu için bunalıma giren M.K. kendini eve kilitledi. Ardından sinir krizi geçiren M.K. pencerelerin camını kırdı. Kırık cam parçalarını ve evdeki eşyaları dışarı atmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

EKİPLER SAATLERCE İKNA ETMEYE UĞRAŞTI

İHA'nın haberine göre; polis ekipleri öfkeli kocayı ikna etmek için saatlerce uğraştı. Ardından M.K.’nın eşi ve yakınları olay yerine geldi. Fakat koca ikna olmadı. Yaklaşık 6 saat süren ikna çalışmaları sonuç vermeyince polis M.K’yı biber gazı ile etkisiz hale getirdi. Elleri ters kelepçelenen M.K. polis merkezine götürüldü.