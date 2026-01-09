Habertürk
        Haberler Gündem Ankara Ankara'da su kesintisi uyarısı | Son dakika haberleri

        Ankara'da bazı mahalleler için su kesintisi uyarısı

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, bugün 09.00-23.00 saatleri arasında 8 ilçedeki bazı mahallelerde su kesintilerinin yaşanabileceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 03:33 Güncelleme: 09.01.2026 - 03:33
        Ankara'da su kesintisi uyarısı
        ASKİ'den yapılan duyuruda, su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetiminin mevcut koşullar nedeniyle devam ettiği belirtildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, bugün 09.00-23.00 saatleri arasında bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü ve yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabileceği kaydedildi.

        Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle:

        "Yenimahalle: Yunus Emre, Barış, Çamlıca, Mehmet Akif Ersoy, Turgut Özal, Özevler, Aşağı Yahyalar, Uğur Mumcu, Serhat, Ostim (üst kotları), Tepealtı, Güzelyaka, Güventepe, Kayalar (alt kotları), Kaletepe (alt kotları), Pamuklar (alt kotları), Varlık, Yeniçağ, Ragıp Tüzün, Çarşı, Işınlar, Gayret, Gazi, Macun, Kentkoop, İlkyerleşim, İnönü, Batı Sitesi, Yenibatı, Ergazi, Cumhuriyet, Çakırlar, Kardelen, Susuz, Ata, Esentepe, Anadolu, Karşıyaka, Yukarı Yahyalar, Yeşilevler ve Ergenekon (alt kotları).

        Çankaya: Beytepe (üst kotları), Üniversiteliler (üst kotları), Dodurga (alt kotları), Alacaatlı, Yaşamkent, Konutkent, Mutlukent, Çukurambar, İşçi Blokları, Ahlatlıbel, Mürsel Uluç, Osman Temiz, Naci Çakır, İlker, Metin Akkuş.

        Altındağ: Önder (alt kotları), Ulubey, Yıldıztepe (üst kotları), Doğantepe (alt kotları).

        Pursaklar: Ayyıldız, Yunus Emre (alt kotları), Merkez (alt kotları), Fatih (alt kotları), Mimar Sinan (alt kotları).

        Mamak: Gülveren, Hürel, Bahçelerüstü, Bahçeleriçi, Harman, Hüseyin Gazi, Dutluk, Diriliş, Başak, Ekin, Bostancık, Küçük Kayaş, Büyük Kayaş, Yeşilbayır, Yeni Bayındır, Eski Bayındır, Kıbrısköyü, Kutludüğün, Lalahan (İstasyon), Karşıyaka (Lalahan), Çağlayan, Misket, Üreğil, Boğaziçi, Fahri Korutürk, Köstence.

        Elmadağ: Lalabel, Bahçelievler (üst kotları), Havuzbaşı, Şehitlik, Muzaffer Ekşi (üst kotları), Sanayi Bölgesi, Hasanoğlan.

        Keçiören: Ayvalı, Etlik, Esertepe, İncirli, 19 Mayıs, Kuşcağız, Tepebaşı, Şenlik, Pınarbaşı, Uyanış, Köşk, 23 Nisan, Adnan Menderes, Aktepe, Yeşiltepe, Bağlarbaşı, Çaldıran.

        Gölbaşı: Tulumtaş, Koparan, Hallaçlı, Karaoğlan, Oğulbey, Yağlıpınar, Ahiboz, Karagedik Ercan, Karagedik Aydın, Tepeyurt, Kırıklı, İncek ve Etimesgut Fevziye."

