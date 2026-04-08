        Ankara'da takla atan otomobilin çarptığı TIR sürücüsü öldü | Son dakika haberleri

        Ankara'da takla atan otomobilin çarptığı TIR sürücüsü öldü

        Ankara Mamak'ta kontrolden çıkarak takla atan otomobil, park halindeki TIR'dan inen sürücüye çarptı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, TIR sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 04:45 Güncelleme:
        Takla atan otomobilin çarptığı TIR sürücüsü öldü
        Mamak ilçesinde, Samsun-Ankara yolu Ortaköy mevkisinde E.D. (18) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

        Daha sonra yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna savrulan otomobil, park halindeki TIR'dan inen sürücü O.D.B'ye (41) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, TIR sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü E.D. gözaltına alındı. Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Trump'tan ateşkese dair açıklama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD basını: İran geri adım atmadı
        Papa'dan Trump'a tepki: Kabul edilemez
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Beyaz Saray, nükleer silah iddialarını reddetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü
        Mircea Lucescu hayatını kaybetti!
        "14 milyondan fazla İranlı canlarını feda etmeye hazır"
        Petrolde Hürmüz paniği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        Dev maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Wilfried Singo'ya Napoli kancası!
        Kanadı kırık Kartal!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Hastaneye kaldırıldı
