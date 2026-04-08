Ankara'da takla atan otomobilin çarptığı TIR sürücüsü öldü
Ankara Mamak'ta kontrolden çıkarak takla atan otomobil, park halindeki TIR'dan inen sürücüye çarptı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, TIR sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi
Giriş: 08.04.2026 - 04:45
Mamak ilçesinde, Samsun-Ankara yolu Ortaköy mevkisinde E.D. (18) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Daha sonra yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna savrulan otomobil, park halindeki TIR'dan inen sürücü O.D.B'ye (41) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, TIR sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü E.D. gözaltına alındı. Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.
