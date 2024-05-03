Sincan ilçesinde S.K. (34), bilinmeyen nedenle tartıştığı Edanur K'yi (28) boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Şüpheli, kavgayı ayırmaya çalışan Nur G'yi de bıçakla yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı Edanur K, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Nur G'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

S.K. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.