        Ankara'da TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Ankara'da otomobil, TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorsenin altına sıkışan araç, kısa sürede alev aldı. Otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 04:40 Güncelleme: 10.01.2026 - 04:40
        Alınan bilgiye göre, Ankara Çevreyolu istikameti Etlik mevkisinde O.K. idaresindeki otomobil, TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle dorsenin altına sıkışan araç, kısa sürede alev aldı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, otomobilin sürücüsü O.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından cenaze aracıyla morga götürüldü.

        Fotoğraf: AA

