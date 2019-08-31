Ankara'da toplu taşımaya ne kadar zam geldi

Ankara'da toplu taşımaya yüzde 30 zam yapılmasının ardından Ankaralı vatandaşlar tarafından ulaşım ücretleri merak konusu oldu. İşte, 2019 Ankara ulaşım ücretleri...

ANKARA'DA TOPLU TAŞIMAYA NE KADAR ZAM GELDİ?

EGO Genel Müdürlüğünün belirlediği yeni tarife oranlarına göre, 2,5 lira olan Ankarakart bir biniş ücreti 3 lira 25 kuruş, 3 lira olan “kullan at” bilet bir biniş ücreti ve kredi kartı ile biniş ücreti 4 lira olarak belirlendi. Öte yandan, 1 lira olarak uygulanan 75 dakikalık tam Ankarakart transfer ücreti, EGO otobüsleri, Ankaray, Metro, Teleferik, Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) ve Mavi Özel Halk Otobüsleri’nde (ÖHO) 1 lira 60 kuruş olurken, indirimli Ankarakart transfer ücreti 25 kuruştan 75 kuruşa yükseldi.

Büyükşehir Belediyesi, 1 lira 75 kuruş olan öğrenci indirim tarifesinde ise değişiklik yapmadı. Ayrıca, EGO Genel Müdürlüğünün önümüzdeki günlerde hayata geçirmeyi planladığı yeni uygulama ile öğrenciler, 60 liraya alacakları 200 binişlik öğrenci EGO abonman kartı ile seyahat edebilecek. EGO otobüsleri, ANKARAY, Metro, Teleferik ile ÖTA ve ÖHO’larda yeni ücret tarifesi 2 Eylül Pazartesi günü saat 06.00’dan itibaren geçerli olacak.