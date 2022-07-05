Devrilen traktör, 3 kız kardeşi birbirinden ayırdı 0:00 / 0:00

DHA

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kaybolan ineklerini aramaya çıkan 3 kız kardeşin bulunduğu traktör, frenleri boşalınca devrildi. Kaza sırasında küçük kardeşlerini traktörden atarak hafif sıyrıklarla kurtulmasını sağlayan Ayşegül (16) ve Şeymanur Ü. (12), devrilen aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

KÜÇÜK KARDEŞLERİNİ TRAKTÖRDEN ATARAK KURTARDILAR

Acı olay, dün akşam saatlerinde Gölbaşı ilçesinin Selametli Şehit Emrah Mahallesi'nde meydana geldi. Köye getirdikleri sürüden bir ineğin kayıp olduğunu fark eden Ayşegül Ü. ve Şeymanur Ü, yanlarına 10 yaşlarındaki küçük kardeşlerini de alarak traktörle aramaya çıktı. Köyün çevresini dolaşan 3 kız kardeşin bulunduğu traktörün, iddiaya göre engebeli arazide frenleri boşaldı. Aracın devrileceğini anlayan Ayşegül ve Şeymanur A., küçük kardeşlerini araçtan atarak hayatını kurtardı. Ancak kendileri atlamaya fırsat bulamayan 2 kardeş, devrilen traktörün altında kaldı.

AĞIR YARALI OLARAK KALDIRILDIKLARI HASTANEDE ÖLDÜLER

Köylülerin yardımıyla aracın altından çıkarılan 2 kardeş, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; doktorların çabalarına rağmen Ayşegül ve Şeymanur A. hayatını kaybederken, büyük acı yaşayan aile ve yakınları sinir krizi geçirdi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.