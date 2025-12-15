Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Trafik Ankara'da vinç, 13 araca çarptı; 5 yaralı

        Ankara'da vinç, 13 araca çarptı; 5 yaralı

        Ankara'da Kırıkkale yolunda buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan vinç 13 aracı biçti! Kazada 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 13:39 Güncelleme: 15.12.2025 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara'da vinç, 13 araca çarptı; 5 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara'da yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan vinç, 13 araca çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Ankara-Kırıkkale kara yolunun Kayaş Çalışkanlar mevkiinde meydana geldi. Kırıkkale yönüne giden vinç, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, aralarında yolcu otobüsünün de bulunduğu 13 araca çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı. Araçların kaldırılması ardından ulaşım normale döndü.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülşah Durbay için tören!
        Gülşah Durbay için tören!
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Elektrik ekipleri fark etti! Trafoda feci ölüm!
        Elektrik ekipleri fark etti! Trafoda feci ölüm!
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Trump'tan Sydney'deki saldırıya müdahale eden Ahmed'e övgü
        Trump'tan Sydney'deki saldırıya müdahale eden Ahmed'e övgü
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        "Beşiktaş'a yakışmadı!"
        "Beşiktaş'a yakışmadı!"
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?