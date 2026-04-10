        Ankara'daki asırlık bakkal

        Ankara'daki asırlık bakkal yıllara meydan okuyor

        Ankara'nın Çubuk ilçesindeki yaklaşık 100 yıllık bakkal, zamana direnen yapısıyla hizmet vermeye devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 16:40 Güncelleme:
        Ankara'daki asırlık bakkal
        Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı kırsal Kuruçay Mahallesi'nde babasından devraldığı yaklaşık 100 yıllık dükkanı işleten Fikret Tohumcu (60), yapının özelliklerini de korumaya çalışıyor.

        Taş ve kerpiç duvarları, ahşap tavanı ve eski terazileriyle dikkati çeken bakkal, 1930'lu yılların izlerini taşırken, beyaza boyalı dış cephesiyle de ilgi görüyor.

        Bakkal Tohumcu, yaklaşık 40 yıldır bu işin içinde olduğunu söyledi. Çevre mahallelerden getirilen sebze ve süt ürünlerini müşterilere sunduklarını aktaran Tohumcu, "Babamdan kalan bu dükkanı yaşatmaya çalışıyoruz. Güler yüzlü olmak lazım. Köylülerimizin ürettiği ürünleri de burada satıyoruz" dedi.

        Geleneksel alışveriş kültürünü sürdürdüklerini ifade eden Tohumcu, zamana meydan okuyan bakkalın sadece alışveriş yapanların değil bölgeyi ziyaret edenlerin de ilgisini çektiğini anlattı.

        Katil Olunur sinemada, Grease Müzikali sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 45. İstanbul Film Festivali, 9-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalde, dünyanın dört bir yanından yıldız oyuncuların yer aldığı ve usta yönetmenlerin imzasını taşıyan 127 uzun metrajlı ile 13 kısa film sinemaseverlerle bulu...
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Transit vize sorunu çözüldü
        Transit vize sorunu çözüldü
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Rum polisi kaçırmıştı... 62 yıl sonra defnedildi!
        Rum polisi kaçırmıştı... 62 yıl sonra defnedildi!
        Yakalanmadan telefonunu kırdı! Polis tamir ettirdi!
        Yakalanmadan telefonunu kırdı! Polis tamir ettirdi!
        Polis Haftası'nı kutladı
        Polis Haftası'nı kutladı
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Beşiktaş çıkış peşinde!
        Beşiktaş çıkış peşinde!