Hatay ve Kahramanmaraş depremlerinin ardından MTA ve AFAD tarafından paylaşılan diri fay hattı haritası gündemdeki yerini aldı. Ankara'da ikamet edenler, "Ankara deprem riski olan ilçeler nereler, fay hattı nereden geçiyor, Ankara deprem bölgesi mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Üçüncü derece deprem bölgesinde yer alan Ankara'da sınır ilçelerinin çouğunda fay hattı bulunmakta. İşte Ankara'dan geçen fay hattı haritası ile riskli ve az riskli ilçeler listesi...