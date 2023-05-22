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Farklı lokasyonlar arasında gerçekleştirilen seyahatler denizyolu, havayolu ve karayolu üzerinden gerçekleştirilmektedir. Birbirinden farklı araçların kullanıldığı bu seçenekler ile yapılan ulaşımlarda harcanan zaman birbirinden ayrılmaktadır. Peki, Diyarbakır Ankara arası arabayla, otobüsle ve uçakla kaç saat sürüyor? İşte, tüm detaylar…

Ankara Diyarbakır Arası Kaç Km?

Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olan ve İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Ankara ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük şehirlerinden bir tanesi olan Diyarbakır arasındaki mesafe, kullanılacak olan ulaşım aracının türüne göre değişkenlik göstermektedir. Bu iki şehir arasında, hususi bir otomobille yapılacak olan seyahatin mesafesi 1012 kilometreyken; şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsle 1007 kilometre, uçak ile yapılan seyahatte ise 675 kilometre mesafe kat edilmektedir.

Ankara Diyarbakır Arası Kaç Saat?

Tıpkı iki şehir arasından kat edilecek olan mesafede olduğu gibi, tercih edilen ulaşım aracına göre Ankara ile Diyarbakır arasında yapılacak bir seyahatte harcanacak zamanda farklılık göstermektedir. Bu iki şehir arasında karayolu kullanılarak yapılacak olan bir yolculuk yaklaşık olarak 11 saat, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsler yapılan yolculuk yaklaşık 14 saat, uçak ile yapılan seyahat ise 1 saat 20 dakika sürmektedir.

Diyarbakır Ankara Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Bu iki şehir arasında yapılacak olan seyahatte, kullanılan karayoluna göre harcanacak zaman farklı olabilmektedir. Bu iki şehir arasında, hususi bir otomobille yapılan ve tüm karayolları hız sınırına uyulan bir yolculukta, Ankara – Tarsus otoyolu kullanılması halinde seyahat süresi 10 saat 42 dakika, D300 karayolu kullanılması halinde 10 saat 52 dakika, D200/E88 karayolu kullanıldığı takdirde ise 11 saat 42 dakika sürmektedir.

Diyarbakır Ankara Arası Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Diyarbakır ile Ankara arasında, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs ile yapılan yolculuk; tıpkı hususi otomobillerde olduğu gibi tüm sınırlarına uyulması halinde 13 saat 40 dakika sürmektedir. Otobüslerin seyahat esnasında, belirli aralıklarla verdikleri ihtiyaç molaları da bu süreye dahil edilmiştir.

Diyarbakır Ankara Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Ankara Esenboğa Havalimanı ile Diyarbakır Havalimanı arasında sürecek olan bir uçak yolculuğunun süresi 1 saat 20 dakika sürmektedir.