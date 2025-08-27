Habertürk
        Yaptığı tacizi anlatmıştı! Tutuklandı | SON DAKİKA HABERİ

        Yaptığı tacizi anlatmıştı! Hüküm açıklandı!

        Başkent'te, "cinsel taciz" ve "müstehcenlik" suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli T.N., tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. T.N. "cinsel taciz" ve "müstehcenlik" suçlamasıyla tutuklandı

        Giriş: 27.08.2025 - 13:26 Güncelleme: 27.08.2025 - 13:27
        Yaptığı tacizi anlatmıştı! Hüküm açıklandı!
        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medyada paylaştığı videoda, 9 yaşındaki kızı ile parklardaki çocuklara nasıl cinsel tacizde bulunduğunu anlattığı iddia edilen şüpheli T.N. gözaltına alındı.

        TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

        AA'daki habere göre emniyetteki işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        CİNSEL TACİZDEN TUTUKLANDI

        Zanlı T.N. "cinsel taciz" ve "müstehcenlik" suçlamasıyla tutuklandı.

