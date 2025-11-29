Ankara Keçiörengücü: 1 - Iğdır FK: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Iğdır FK, Ankara Keçiörengücü'nü deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Ankara Keçiörengücü, Iğdır FK'yi konuk etti. Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Iğdır FK 2-1 kazandı.
Iğdır FK'ye galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Gianni Bruno ve 85. dakikada Fode Koita(P) kaydetti. Keçiörengücü'nün tek golü 45+2'de Odise Roshi'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Iğdır FK ligdeki puanını 25'e çıkarırken Keçiörengücü ise 18 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Serik Spor'a konuk olacak. Iğdır FK ise evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak.