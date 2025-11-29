Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Ankara Keçiörengücü: 1 - Iğdır FK: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Ankara Keçiörengücü: 1 - Iğdır FK: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Iğdır FK, Ankara Keçiörengücü'nü deplasmanda 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2025 - 16:01 Güncelleme: 29.11.2025 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır FK, Ankara Keçiörengücü'nü devirdi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Ankara Keçiörengücü, Iğdır FK'yi konuk etti. Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Iğdır FK 2-1 kazandı.

        Iğdır FK'ye galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Gianni Bruno ve 85. dakikada Fode Koita(P) kaydetti. Keçiörengücü'nün tek golü 45+2'de Odise Roshi'den geldi.

        Bu sonuçla birlikte Iğdır FK ligdeki puanını 25'e çıkarırken Keçiörengücü ise 18 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Serik Spor'a konuk olacak. Iğdır FK ise evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne ve 3 çocuğu içerideydi... Alevler yükseldi nefesler tutuldu!
        Anne ve 3 çocuğu içerideydi... Alevler yükseldi nefesler tutuldu!
        İkinci trafik polisi de şehit oldu!
        İkinci trafik polisi de şehit oldu!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        6 bin uçakta yazılım krizi
        6 bin uçakta yazılım krizi
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Özel: Bu kurultaydan söz veriyorum
        Özel: Bu kurultaydan söz veriyorum
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        "LNG altyapısı talebin yarısını karşılayacak seviyede"
        "LNG altyapısı talebin yarısını karşılayacak seviyede"
        Bu çağın cesurları
        Bu çağın cesurları