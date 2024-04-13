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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Ankara Keçiörengücü: 2 - Gençlerbirliği: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Ankara Keçiörengücü: 2 - Gençlerbirliği: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1.Lig'in 30. haftasında Ankara Keçiörengücü konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2024 - 16:09 Güncelleme: 13.04.2024 - 16:09
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        Başkent derbisinde kazanan Keçiörengücü
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        Trendyol 1.Lig'in 30. haftasında Ankara Keçiörengücü, Gençlerbirliği'ni konuk etti.

        Aktepe Stadı'nda oynanan mücadeleyi Keçiörengücü 2-1 kazandı.

        Ev sahibi ekibe galibiyeti gollerini 29. dakikada penaltıdan Görkem Bitin ve 63. dakikada Muharrem Cinan kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek golü ise 45+3'te Amilton'dan geldi.

        Ligde 6 maç sonra kazanan Keçiörengücü, puanını 36'ya yükseltti. 6 maç sonra kaybeden Gençlerbirliği ise 44 puanda kaldı.

        Gelecek hafta Keçiörengücü, Sakaryaspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise Erzurumspor'u ağırlayacak.

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