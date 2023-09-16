Ankara Keçiörengücü: 2 - Şanlıurfaspor: 0 | MAÇ SONUCU Trendyol 1. Lig 5. hafta karşılaşmasında Keçiörengücü sahasında ağırladığı Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etti.

Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig 5. hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekip 16'da Malaly Dembele'nin golüyle 1-0 öne geçerken maçın sonucunu da yine Malaly Dembele 71'de söyledi.

Diğer yandan Şanlıurfaspor'da Mehmet Yiğit, 64. dakikada kırmızı kart görürken müsabakanın 60. dakikasında penaltı bekleyen Keçiörengücü futbolcuları, Şanlıurfaspor’lu oyuncuların taç atışı ile topu oyuna sokmasının ardından iki takım arasında gerginlik yaşandı.

Yedek oyuncuların da araya girmesi ile tartışma büyüdü. Yeşil saha içinde yatıştırılan tartışmanın ardından müsabakanın 65. dakikasında hakem Mehmet Türkmen, Şanlıurfasporlu oyuncu Mehmet Yiğit’e kırmızı kart gösterirken, aynı takımdan Toure, Ardaiz, Aydın Bağ ve Keçiörengücü’nden Metin Uçar, Orhan Nahırcı sarı kart gördü.