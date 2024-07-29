Ankara Keçiörengücü, Caulker ve Rroca'yı transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Steven Caulker ve Eduart Rroca'yı kadrosuna kattığını duyurdu
Giriş: 29.07.2024 - 12:52 Güncelleme: 29.07.2024 - 12:52
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe forması da giyen 32 yaşındaki savunma oyuncusu Steven Caulker ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İstanbulspor'dan ayrılan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Eduart Rroca ile de 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edildi.
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