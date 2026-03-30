Ankara Kent Gezileri'ne başvurular başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) vatandaşların Başkent'in tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini daha yakından keşfetmesi amacıyla ücretsiz olarak düzenlediği "Ankara Kent ve İlçe Gezileri" bu yıl da devam ediyor.

ABB'dan yapılan açıklamaya göre, gezi programı, bu yıl profesyonel araç içi anlatım eşliğinde panoramik Ankara Turu ile kapsamını genişleterek başlayacak. Yerli ve yabancı ziyaretçiler; Ankara'nın binlerce yıllık geçmişine ışık tutan kent gezileri kapsamında; tarihi yapılar, doğal alanlar ve yerel kültürü bir arada deneyimleme imkânı bulacak.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve aday gösterilen alanları kapsayan tematik yürüyüş rotalarının ise Ankara'nın ve ilçelerin evrensel değerini gün yüzüne çıkaracak ortamlar sunacağı kaydedildi.

Kültür gezileri, yürüyüş rotaları ve tematik programlara katılmak isteyenler, ABB'nin internet sitesinden kayıt yapabilecek.