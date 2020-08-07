Ankara'nın 'Onur Ödülleri'

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 31'inci Ankara Uluslararası Film Festivali'nin 'Onur Ödülleri' sahipleri belli oldu.

3 -11 Eylül 2020 arasında Kızılay Büyülü Fener Sineması'nda yapılacak festivalde bu yıl, 'Aziz Nesin Emek Ödülü' oyuncu Şerif Sezer'e, 'Sanat Çınarı Ödülü' oyuncu, yönetmen ve yazar Tamer Levent'e ve 'Kitle İletişim Ödülü' ise bağımsız film dağıtım ağı Başka Sinema'ya verilecek.

Festival Yönetmeni İnci Demirkol yaptığı açıklamada, "İlk yılımızda En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü almış Şerif Sezer'i 31 yıl sonra bu kez Aziz Nesin Emek Ödülü ile ağırlayacak olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Sanat Çınarı Ödülü'nü bu yıl, Ankara'da sayısız oyunlarını izlediğimiz usta aktör Tamer Levent'e, Kitle İletişim Ödülü'nü de 7 yıldır bağımsız sinemaların destekçisi olmuş Başka Sinema'ya vermekten de gurur duyuyoruz" dedi.