Ankara Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 28 Mayıs 2023: Ankara Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı Kaç?

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Türkiye, tekrardan sandık başına gitti. 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 2. turda oy verildi. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırması ile beraber Ankara başta olmak üzere birçok ilden de resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Ankara Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Ankara seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı canlı takip ekranı...

Ankara Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 Ankara Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 87.70 seçime katılım oranı sağlanırken saat 19:30 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 96.9 oldu. Ankara Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 1.815.679 oyla yüzde 50.42 - Recep Tayyip Erdoğan: 1.785.744 oyla yüzde 49.58 aldı. Ankara 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu: 1.815.679 oyla yüzde 50.42

Recep Tayyip Erdoğan: 1.785.744 oyla yüzde 49.58

İLK TURDA ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 1.824.023 oyla yüzde 47.32 - Recep Tayyip Erdoğan: 1.772.846 oyla yüzde 46.00 oy oranı elde etmişti.

