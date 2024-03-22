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        Haberler Gündem Güvenlik Ankara sitelerde mobilya imalathanesinde yangın

        Ankara sitelerde mobilya imalathanesinde yangın

        Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Siteler semtinde iki katlı bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 10:55 Güncelleme: 22.03.2024 - 11:07
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        Sitelerde mobilya imalathanesinde yangın
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        Siteler'in Önder Mahallesi Özgü Caddesi'ndeki mobilya imalathanesinden duman yükselmesi üzerine çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

        Kısa sürede büyüyen yangına Ankara Büyükşehir Belediyesinin Siteler İstasyonundaki itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, çevre istasyonlardan da bölgeye takviye tankerler yönlendirildi.

        Dumandan etkilenenlere olay yerine yönlendirilen ambulanslarda müdahale edildi.

        Yangının çevredeki binalara sıçramaması için önlemler alındı.

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, olay yerinde incelemelerde bulundu.

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        #Siteler
        #yangın
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