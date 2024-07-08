Ankara Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2024: Hangi üniversite kaç öğretim üyesi alacak, şartları neler?
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi ve öğretim elemanı alacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda başvuru şartları ve detayları yer aldı. Peki Hangi üniversite kaç öğretim üyesi alacak, şartları neler?
Bazı üniversiteler öğretim üyesi ve öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda başvurular 8 Temmuz Pazartesi itibariyle başladı. İşte üniversitelerin personel alımı detayları
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI İLANI
Bu ilana başvuran adaylar; “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerini ve bu ilanda belirtilen hususları kabul etmiş sayılır. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ne göre öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklar ve başvuru dosyalarının nasıl hazırlanacağına ilişkin detaylı bilgilere www.aku.edu.tr web sayfasında yer verilecektir. Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılacaktır.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖRĞETİM ÜYESİ ALIMI
Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:
Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır.
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI
Öğretim Görevlisi Genel ve Özel Şartlar
-Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları şarttır.
-Başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI
İlanda belirtilen kadroya müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olmaları gerekmektedir. Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların 2547 sayılı Kanun'un 23, 24 ve 26 ncı maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekmektedir.
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI
1-Başvuracakların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
2-Profesör ve Doçent kadrosuna atamalar, daimi statüde yapılacaktır.
3-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
4-Profesör kadrosu adaylarının, doçent unvanını aldıktan sonraki eserlerinden birini "Başlıca Eser" olarak belirtmeleri zorunludur.
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELAMANI ALIMI
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır. İlanımıza ve başvuru formlarına www.ksbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI
Başvular arasında kimlik fotokopisi, doçentlik belgesi, yayın listesi gerekli.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI
Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren başlar, B bendinde belirtilen sınav takvimine göre son başvuru tarihi saat 23.59’da biter. Başvurular Üniversitemiz İnsan Kaynakları Başvuru Sistemi'nden (https://ikbasvuru.sdu.edu.tr) çevrimiçi (online) yapılacaktır.
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELAMANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.