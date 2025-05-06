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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ankara Valiliği, bin 109 firma hakkında işlem başlattı - İş-Yaşam Haberleri

        Ankara Valiliği, bin 109 firma hakkında işlem başlattı

        Ankara Valiliği, yapılan denetimler sonucu bin 109 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatıldığını ve savunmaları alınan firmaların Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edileceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 06.05.2025 - 00:33 Güncelleme: 06.05.2025 - 00:33
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        Valilik 'haksız fiyat artışı'nın peşine düştü
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        Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünce Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında nisan ayı içerisinde 255 bin 831 ürün denetlenmiş, bu ürünlerin 5 bin 292’sinde mevzuata aykırılık tespit edilerek, toplam 16 milyon 754 bin 472 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca bin 109 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatılmış olup, savunmaları alınan firmaların Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevki gerçekleştirilecektir. Haksız fiyat artışlarıyla mücadele kapsamındaki denetimlere devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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