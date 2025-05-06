Ankara Valiliği, bin 109 firma hakkında işlem başlattı

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünce Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında nisan ayı içerisinde 255 bin 831 ürün denetlenmiş, bu ürünlerin 5 bin 292’sinde mevzuata aykırılık tespit edilerek, toplam 16 milyon 754 bin 472 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca bin 109 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatılmış olup, savunmaları alınan firmaların Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevki gerçekleştirilecektir. Haksız fiyat artışlarıyla mücadele kapsamındaki denetimlere devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünce Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında Nisan ayı içerisinde 255.831 ürün denetlenmiş, bu ürünlerin 5.292’sinde mevzuata aykırılık tespit edilerek toplam 16.754.472,00 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, 1.109 firma hakkında haksız… — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) May 5, 2025

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.