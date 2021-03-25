Ankara Valiliği'nden 'zirai don' uyarısı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Önümüzdeki hafta başına kadar (29.03.2021) Ankara ve çevresinde yaşanması beklenen zirai don olayına karşı başta çiftçilerimiz olmak üzere vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz" ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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