Ankara Valiliği'nden 'zirai don' uyarısı

Kabine toplantısı ne zaman? Kafeler kapanıyor mu?

DHA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Önümüzdeki hafta başına kadar (29.03.2021) Ankara ve çevresinde yaşanması beklenen zirai don olayına karşı başta çiftçilerimiz olmak üzere vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz" ifadelerine yer verildi.