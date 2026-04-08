        Ankara'ya 4 yeni metro hattı

        Ankara Büyükşehir'den 4 yeni metro hattı

        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla 4 metro projesini hayata geçirecek. Yeni hatlarla Başkent'in mevcut ve büyüyen yerleşim alanlarının metro ağına bağlanması hedefleniyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 12:31 Güncelleme:
        
        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 4 metro projesini hayata geçirecek. ABB'den yapılan açıklamaya göre; 9.36 kilometrelik M2 Koru-Yaşamkent-Bağlıca uzatma hattı, 15.25 kilometrelik M5 Kızılay-Dikmen hattı, 12.5 kilometrelik M6 Çayyolu-Sincan bağlantı hattı ve 7.43 kilometrelik Dikimevi-Natoyolu hattı metro projeleri tamamlandı.

        Toplam 44 kilometreyi aşan uzunluk ve 30'dan fazla istasyonla planlanan projelerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan onay süreçleri tamamlandı. M2 Koru-Yaşamkent-Bağlıca uzatma hattı yatırım programına alındı, diğer hatların ise yatırım programına alınması onay sürecinde.

        Ankara'nın mevcut ve büyüyen yerleşim alanlarının 4 proje ile metro ağına bağlanması hedefleniyor. Ayrıca mevcut hatlar arasında bağlantı kurularak, ulaşımın daha hızlı ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

        Özellikle M2 Koru-Yaşamkent-Bağlıca uzatma hattı ile Konutkent, Yaşamkent ve Başkent Üniversitesi çevresinde ulaşımın rahatlaması bekleniyor.

        M6 bağlantı hattı ise Çayyolu ile Sincan arasında kesintisiz metro ulaşımı sağlayacak. Eryaman YHT istasyonuna da hizmet verecek şekilde projelendirilen hat ile şehir içi ve şehirlerarası ulaşım entegrasyonunun güçlenmesi hedefleniyor.

        Başkent'in güney aksında hayata geçirilecek Kızılay-Dikmen hattı ise 11 istasyon ve 15 kilometreyi aşan uzunluğuyla Dikmen'den Kızılay'a kesintisiz ulaşım imkanı sağlayacak.

