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        Ankara'ya nisanda kar sürprizi

        Nisan ayında Türkiye'nin birçok bölgesi ve ilini etkisi altına alan soğuk hava, başkent Ankara'da da etkili oldu. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken park ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 06:49 Güncelleme: 10.04.2025 - 06:50
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        Başkent'e nisanda kar sürprizi
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        Başkent Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Çankaya ilçesine bağlı Oran Mahallesi gibi yüksek bölgelerde zaman zaman etkisini artırdı.

        AA'nın haberine göre; yağış nedeniyle bazı park ve sokaklar ile araçlar beyaz örtüyle kaplandı.

        Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise yollarda tuzlama çalışması yaptı.

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        #ankara
        #haberler
        #Ankara kar yağışı
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