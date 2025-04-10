Ankara'ya nisanda kar sürprizi Nisan ayında Türkiye'nin birçok bölgesi ve ilini etkisi altına alan soğuk hava, başkent Ankara'da da etkili oldu. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken park ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı

Anadolu Ajansı Giriş: 10.04.2025 - 06:49 Güncelleme: 10.04.2025 - 06:50 facebook

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