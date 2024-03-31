Ankara Çankaya Belediyesi hangi partide? Ankara Çankaya Belediye başkanı kimdir? Ankara Çankaya Belediye başkan adayları
Ankara Çankaya Belediyesi hangi partide? Ankara Çankaya Belediye Başkanı kimdir? Ankara Çankaya Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Çankaya Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Çankaya Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Çankaya yerel seçim sonuçları..
Ankara Çankaya BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Çankaya Belediye Başkanlığını 418740 alınan oy ve %73.48 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Alper Taşdelen kazanmıştır.
Çankaya Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Cumhuriyet Halk Partisi %73.48
Adalet ve Kalkınma Partisi %21.62
Saadet Partisi %1.58
Halkların Demokratik Partisi %1.57
Büyük Birlik Partisi %0.99
Vatan Partisi %0.35
Demokrat Parti %0.29
Bağımsız Türkiye Partisi %0.12
Bağımsız %0.01
Ankara Çankaya BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİDUHAN KALKAN - AK Parti Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN CAN GÜNER - CHP Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı OSMAN TOPAL - İYİ Parti Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı VELİ ÖZÇELİK - MEMLEKET Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı TAHSİN MURAT DEMİRBAŞ - VATAN Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı AHMET SEZEN - BĞMSZ Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı İBRAHİM TEMEL - SP Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı İRFAN DEĞİRMENCİ - TİP Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı MERT YİĞİT DOĞANAY - DEVA Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı TÜRKAN DEMİR - DEM Parti Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı METİN YILMAZ - BTP Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı KAAN ŞAHİN - AP Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı COŞKUN GÖK - TKP Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı GİZEM ECE ATASOY - ANAP Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı DENİZ ÇAĞLAR - DSP Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı BÜLENT BELOVACIKLI - BTP Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı ZAFER DEMİRAY - YTP Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı NURSEL ÖZER - DEVA Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı MUSTAFA ERİKLİ - YENİDEN REFAH Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı ÇELEBİ SEVİM - MP Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı ÇİSEL DEMİRKAN SAKALLI - TKP Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı ÇETİN TAŞDEMİR - YENİDEN REFAH Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı FATMA ÖZDEMİR - MP Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı İREM TAŞPINAR - DP Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı EMİNE ALPSOY - HÜDAPAR Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı KUTLU ÇINAR - SP Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı AZİME AYÇA OKUR - HKP Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı SERKAN KÖSE - MİLLİYOL Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı ESMAÜL HÜSNA ASLAN - ZP Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı SELİN KARSAK KARADUMAN - DEVA Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı BURAK YILDIZ - AB Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı EROL KOÇOĞLU - BBP Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı İLKNUR BAŞER - SOL PARTİ Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı İBRAHİM KAYGISIZ - EMEP Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı
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