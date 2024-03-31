Ankara Çankaya Belediyesi hangi partide? Ankara Çankaya Belediye başkanı kimdir? Ankara Çankaya Belediye başkan adayları Ankara Çankaya Belediyesi hangi partide? Ankara Çankaya Belediye Başkanı kimdir? Ankara Çankaya Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Çankaya Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Çankaya Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Çankaya yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:47 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:47 facebook

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