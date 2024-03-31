Ankara Haymana Belediyesi hangi partide? Ankara Haymana Belediye başkanı kimdir? Ankara Haymana Belediye başkan adayları Ankara Haymana Belediyesi hangi partide? Ankara Haymana Belediye Başkanı kimdir? Ankara Haymana Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Haymana Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Haymana Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Haymana yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 17:08 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:08 facebook

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