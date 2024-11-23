Ankara'da kar yağacak mı, hava nasıl olacak? 23 Kasım Ankara hava durumu
Meteoroloji son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yaptı. Başkent Ankara'da sağanak yağış devam ederken Ankara'da kar yağacak mı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Kasım (Bugün) 2024 Cumartesi günü için Ankara hava durumu tahminini yayınladı. Peki Ankara'da kar yağacak mı, hava nasıl olacak? 23 Kasım Ankara hava durumu
Ankara halkı, kasım ayının sonuna gelinmesiyle birlikte kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyor. Sıcaklıkların hafta sonunda ani bir şekilde düşeceği belirtilirken, başkentte kışın etkisinin iyiden iyiye hissedileceği tahmin ediliyor. Peki Ankara’da kar yağacak mı, hava nasıl olacak?
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAVA DURUMU UYARISI
Ankara’da 23 Kasım Cumartesi günü yağmur, akşam saatlerinden itibaren ise karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.
ANKARA HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Ankara için 23 Kasım 2024 Cumartesi günü için son hava durumu tahminleri şu şekilde
Cumartesi 17 derece, Pazar 2 derece, Pazartesi 1 derece olacak.