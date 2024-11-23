Ankara'da kar yağacak mı, hava nasıl olacak? 23 Kasım Ankara hava durumu

Ankara halkı, kasım ayının sonuna gelinmesiyle birlikte kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyor. Sıcaklıkların hafta sonunda ani bir şekilde düşeceği belirtilirken, başkentte kışın etkisinin iyiden iyiye hissedileceği tahmin ediliyor. Peki Ankara’da kar yağacak mı, hava nasıl olacak?