Ankara’da motosiklet kazası: 1 ölü
Giriş: 25.03.2026 - 16:55
Ankara’da, bir araca arkadan çarpan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Kaza, Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Samet Uslu, seyir halindeyken bir araca arkadan çarptı. Kaza nedeniyle ağır yaralanan Uslu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
