Trabzonspor, Avcı ile yine iyi başladı

Mustafa Dalcı yönetiminde Spor Toto Süper Lig'e geri dönen MKE Ankaragücü yeni sezonun ilk haftasında İlhan Palut ile Avrupa'da yoluna devam eden Konyaspor'u konuk etti. Mücadelede iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremeyince gol sesi çıkmadı. Ankaragücü'nde yeni transferlerden Ese oyuna 61'de dahil oldu.

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10. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Sehic'in hatalı pasında araya giren Zahid, ceza sahasının sağ çaprazındaki Chatzigiovanis ile topu buluşturdu. Yunan futbolcu, müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi.

13. dakikada Chatzigiovanis'in sağ kanattan ortasında, arka direkte topu kontrol eden Marlon'un şutunda, kaleci Sehic gole izin vermedi.

47. dakikada Bruno Paz'ın sol kanattan ortasında arka direkte boşta kalan Calvo'nun kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

49. dakikada sol kanattan gelişen MKE Ankaragücü atağında altıpasın gerisinde topla buluşan Beridze'nin şutunda kaleci Sehic, mutlak golü önledi.

85. dakikada Oğuz Ceylan'ın ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

90+2. dakikada savunmanın arkasına sarkan Ali Sowe ceza sahası sol çaprazdan şutunu çekti, top uzak köşeden auta gitti.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Bahattin Şimşek, Ömer Tevfik Özkoç, Cemil Tunç

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Oğuz Ceylan, Atakan Çankaya, Mujakic, Marlon, Abdullah Durak (Dk. 83 Diack), Zahid, Chatzigiovanis (Dk. 68 Ariyibi), Pedrinho (Dk. 68 Ali Kaan Güneren), Beridze (Dk. 61 Jese), Macheda (Dk. 61 Ali Sowe)

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz (Dk. 86 Cebrail Karayel), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 46 Muric), Rahmanovic (Dk. 46 Bruno Paz), Bytyqi (Dk. 86 Amilton), Cikalleshi (Dk. 72 Muhammet Demir)

Sarı kart: Dk. 90+4 Oğuz Ceylan (MKE Ankaragücü)

Başkent ekibi önümüzdeki hafta Gaziantep FK'ya konuk olacak. Hafta içinde Vaduz'u ağırlayacak Konyaspor ise ikinci hafta mücadelesinde evinde Başakşehir'le karşılaşacak.