Ankaragücü - Galatasaray maçı istatistikleri

Ankaragücü ve Galatasaray, 10 Ağustos 2018 Cuma günü Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:45. Ev sahibi Ankaragücü, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Galatasaray, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 161 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ankaragücü kazanırsa 4.60, beraberlik çıkarsa 3.40, Galatasaray sahadan galip ayrılırsa 1.45 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Ankaragücü son hafta oynanan Manisaspor maçında 0-1 yenildi.

Galatasaray ise Gaziantepspor karşılaşmasında 1-2 kazandı.

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