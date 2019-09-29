Ankaragücü, Süper Lig'in 6. haftasında 7 yıllık aranın ardından ilk kez oynanan Başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle puanını 8'e yükseltirken Gençlerbirliği 2 puanda kaldı.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren goller Candeias (k.k.) ve İlhan Parlak'tan gelirken Gençlerbirliği'nin tek golünü ise Korcan (k.k.) kaydetti.

Gençlerbirliği 7. dakikada gole çok yaklaştı: Sağ taraftan ceza sahasına girip son çizgiye inen Ahmet Oğuz topu içeri çevirdi. Kaleci Korcan ve Moke ikilisinden seken top uygun durumdaki Sessegnon'un önünde kaldı. Tecrübeli yıldızın vuruşunda top son anda Kulusic'e çarptı ve direğin üstünden kornere gitti.

Dakikalar 33'ü gösterdiğinde Ankaragücü savunması topu çizgiden çıkardı: Sol kanattan Polomat'ın yaptığı ortada Sio uzak köşeye kafa vuruşunu yaptı. Çizgi üzerindeki Pazdan topu kafayla uzaklaştırdı ve gole izin vermedi.

BU KEZ KORCAN İZİN VERMEDİ!

Gençlerbirliği 43. dakikada yine gole yaklaşan taraf oldu: Ankaragücü'nün çıkarken yaptığı top kaybı sonrası Sio'nun pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Ayite karşı karşıya pozisyonda kaleci Korcan'ı geçemedi.

İlk 45 dakikada gol sesi çıkmadı.

Ankaragücü 50. dakikada gole çok yaklaştı: Pinto sol taraftan taşıdığı topu ceza sahası çizgisi üzerindeki İlhan Parlak'a aktardı fakat tecrübeli forvetin sol ayağıyla yaptığı vuruşta top yandan dışarı gitti.

52. dakika oynanırken sağ kanatta rakibinin sağından atıp solundan geçen Faty içeri ortaladı ancak Polomat'a çarpan top kornere gitti. Ev sahibi ekibin oyuncuları pozisyon için penaltı kararı bekledi.

Karşılaşmada 56. dakika oynanırken Ankaragücü 1-0 öne geçti: Kullanılan köşe vuruşunda ön direkteki Faty topu arka direğe gönderdi. İlhan'ın vuruşunu kaleci kurtarırken seken topu Pazdan kaleye gönderdi. Candeias çizgi üzerinde topu çıkaramadı ve top ağlarla buluştu.

Golden sadece 2 dakika sonra Ankaragücü bir kez daha etkili geldi. Sağ kanattan gelen ortada İlhan gelişine vurdu fakat kaleci Ertaç güzel bir kurtarışla topu kontrol etti.

FARK İKİYE ÇIKTI!

Dakikalar 68'i gösterdiğinde Ankaragücü'nde Hasan şık hareketlerle rakiplerinden sıyrıldı ve savunma arkasına pasını attı. Kitsiou'nun içeri çevirdiği topta Orgill kaleciyi geçemedi fakat İlhan Parlak seken topu ağlara göndermeyi başardı. Pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırsa da hakem Ümit Öztürk VAR incelemesi sonrası gol kararı verdi.

GENÇLERBİRLİĞİ UMUTLANDI!

75. dakikada Sessegnon'un ceza sahası dışından attığı şut savunmaya çarptı ve kaleci Korcan'a da temas ederek ağlarla buluştu ve skor 2-1'e geldi.

90+1'inci dakika oynanırken kullanılan taç atışı sonrası üç rakibinden birden sıyrılan Mehmet Sak uygun durumda vuruşunu yaptı ama Polomat'tan kritik bir müdahale geldi.

Mücadelenin kalan dakikalarında da gol olmadı ve Ankaragücü sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.