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        Haberler Spor Futbol Ankaragücü'nde olağanüstü seçimli genel kurul yapılacak - Futbol Haberleri

        Ankaragücü'nde olağanüstü seçimli genel kurul yapılacak

        MKE Ankaragücü'nde 17 Mayıs Cumartesi günü olağanüstü seçimli genel kurul yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 15:54 Güncelleme: 24.04.2025 - 15:54
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        Ankaragücü'nde olağanüstü seçimli genel kurul kararı
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        MKE Ankaragücü Kulübünde olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı yapılacak.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurul toplantısı, 17 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'te Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

        Toplantıda çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı, 24 Mayıs Cumartesi günü aynı saat ve yerde yapılacak.

        Genel kurulda kulüp gündemine ilişkin maddeler görüşüldükten sonra kulübün yeni yönetimi seçilecek.

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