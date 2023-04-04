Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında MKE Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren ve son 6 maçın 5'ini kaybeden Başkent temsilcisi, kupada yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas'la çıkışa geçmeye çalışacak.
Kupada Amed Sportif Faaliyetler, Tuzlaspor ve son olarak da penaltılarla Beşiktaş'ı eleyen MKE Ankaragücü, bu tura Samsunspor ve HangiKredi Ümraniyespor'u yenerek gelen Trabzonspor'la karşılaşacak.
İki takım bu sezon Spor Toto Süper Lig'de karşılaşmış ve Ankara'daki maç 1-1 sona berabere bitmişti.
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip yarı finalde Galatasaray-Medipol Başakşehir galibiyle karşılaşacak.
ANKARAGÜCÜ-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ankaragücü-Trabzonspor maçı saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Ankara Eryaman Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.
TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Abdülkadir Ömür, Visca, Bakasetas, Markovic, Maxi Gomez
TOLUNAY KAFKAS SEYİRCİSİYLE BULUŞUYOR
MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas, takımının başında Ankara'da ilk maçına çıkacak.
Göreve geldikten sonra ilk sınavını hafta sonu ligde Medipol Başakşehir karşısında veren Kafkas, Eryaman Stadı'nda ilk kez taraftarın önünde yedek kulübesinde takımını yönetecek.
Tolunay Kafkas ayrıca eski takımı Trabzonspor'a karşı da mücadelesini verecek. Kafkas, uzun yıllar futbol da oynadığı Trabzonspor'un teknik direktörlüğünü 2012-2013 sezonunda bir süre yapmıştı.
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