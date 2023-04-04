Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında MKE Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren ve son 6 maçın 5'ini kaybeden Başkent temsilcisi, kupada yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas'la çıkışa geçmeye çalışacak.

Kupada Amed Sportif Faaliyetler, Tuzlaspor ve son olarak da penaltılarla Beşiktaş'ı eleyen MKE Ankaragücü, bu tura Samsunspor ve HangiKredi Ümraniyespor'u yenerek gelen Trabzonspor'la karşılaşacak.