        Haberler Kültür-Sanat Ankara'nın hafızası tuvale taşındı

        Ankara’nın hafızası tuvale taşındı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CSO Ada Ankara'da açılan "Başkent Ankara" sergisini ziyaret etti. Ankara'nın "Türk Dünyası Turizm Başkenti" ilan edilmesi kapsamında hayata geçirilen sergide, başkentin tarihî ve kültürel değerlerini yansıtan 24 eser sanatseverlerle buluşurken sergi 10 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Cumhuriyetin Başkenti Ankara’nın tarihî birikimi ve kültürel hafızası, sanatçıların fırçasıyla tuvale taşınarak sanatseverlerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CSO Ada Ankara üst kat Fuaye Alanı’nda ziyaretçilerini ağırlayan “Başkent Ankara” sergisini ziyaret etti. Sergiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ersoy, Ankara’nın Türk Dünyası Turizm Başkenti seçilmesi kapsamında yürütülen çalışmalara dikkat çekerek şunları söyledi:

        “Biliyorsunuz 2026 yılında Türk Dünyası Turizm Başkenti seçildi Türk Devletleri Teşkilatı tarafından Ankara. Bu bağlamda bir dizi etkinliği Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve yerel yönetimlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Kültür Yolu Festivali kapsamında biliyorsunuz Ankara, Kültür Yolu Festivalinin önemli bir etkinliği olan Art Meydan resim çalışmasını etkinliğini Turizm Başkenti etkinliklerine adapte ettik. Bu bağlamda, bu sergi 24 eserle 22 tane sanatçımızın katıldığı bir sergi. 2025 yılında resmedilmiş resimler bunlar.”

        SANATLA TANITIM, KÜLTÜRLE HAFIZA AYNI SAHNEDE

        Ankara’nın geçmişten günümüze anlık görüntüleri de dahil olmak üzere farklı yönlerden yapılmış çalışmalarının olduğunu belirten Ersoy, serginin hem tanıtım açısından turizm adına önemli olduğunu vurgulayarak aynı zamanda Türkiye’nin birçok yanından gelen sanatçılarla Ankara’da kültür sanatın geldiği noktayı anlatması bakımından da oldukça önemli olduğunu söyledi.

        Ersoy, “Özellikle biliyorsunuz, Türk Dünyası Turizm Başkenti seçildiğiniz zaman buradaki en önemli hedeflerimizden biri o seçilen ülkeyi sadece kültür ve sanatla bir noktaya getirmek değil, Türk devletleri arasında belirliliğini, turizm açısından tanıtımını da gerçekleştirmek.” dedi.

        Ankara’yı anlatan resim sergisinin iki amaca da hitap ettiğine işaret eden Ersoy değerlendirmelerini; "Hem kültürel bir faaliyeti gerçekleştirmiş oluyorsunuz hem buradaki resimlerin konuları ve içerikleri olarak baktığınızda tüm Türk devlerine iyi bir şekilde sanat yoluyla tanıtmış oluyoruz.” sözleriyle tamamladı.

        ANKARA, TÜRK DÜNYASININ TURİZM BAŞKENTİ OLARAK SAHNEYE ÇIKIYOR

        Türk Devletleri Teşkilatı nezdinde 2026 yılı için “Türk Dünyası Turizm Başkenti” ilan edilen Ankara, bu unvan doğrultusunda yürütülen kültür ve sanat odaklı etkinliklerle uluslararası ölçekte öne çıkıyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen programlarla başkent Ankara, tarihsel birikimi ve kültürel zenginliğiyle Türk dünyasında daha görünür hale getiriliyor.

        ART MEYDAN PROJESİYLE SANAT KAMUSAL ALANA TAŞINIYOR

        “Başkent Ankara” sergisi, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında hayata geçirilen Art Meydan Projesi çerçevesinde oluşturulan eserlerden meydana geliyor. Proje, sanatı kamusal alanda erişilebilir kılmayı hedeflerken, başkentin meydanlarında üretilen eserlerle sanat ile toplum arasında güçlü bir bağ kurulmasını amaçlıyor.

        24 ESERLE ANKARA’NIN HAFIZASI TUVALE YANSIDI

        Sergide, Ankara’nın tarihî binaları ve mekânlarını konu alan tuval üzerine yağlıboya ve akrilik tekniklerle hazırlanmış 24 eser yer alıyor.Günümüz Türk resim sanatının önemli isimlerinin imzasını taşıyan eserler, başkentin kültürel dokusunu sanatçıların yorumuyla ziyaretçilere sunuyor.

        CSO ADA ANKARA’DA 10 NİSAN’A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

        CSO Ada Ankara Üst Kat Fuaye alanında açılan sergi, 10 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Başkentin kültür ve sanat hayatına katkı sunan sergi, Ankara’nın tarihini, kültürünü ve turizm potansiyelini sanat aracılığıyla görünür kılmayı hedefliyor.

