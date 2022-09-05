Tartıştığı komşusunu balkondan aşağı attı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir kişi, tartıştığı komşusunu balkondan aşağı attı

Başkent Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir apartmanda yaşanan komşu kavgası feci bir tabloyla sonuçlandı. İddiaya göre apartmanda oturan iki komşu arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa bir zaman sonra yerini kavgaya bıraktı. Komşulardan biri diğer kişiyi üçüncü kattan aşağı attı. Yaralanan vatandaş hastanede tedavi altına alındı

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir kişi, tartıştığı komşusunu balkondan aşağı attı
Tartıştığı komşusunu balkondan aşağı attı
0:00 / 0:00
İHA

Ankara'nın Sincan ilçesinde komşusu tarafından 3. kattan aşağı atılan şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Sincan'ın Tandoğan Mahallesi Peçenek Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, iki komşu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine komşulardan biri, diğerini 3. kattaki evin balkonundan aşağı attı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinleri komşusunu aşağı atan şahsı linç etmek istedi. Polis ekipleri saldırgan şahsı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İcra affı geldi mi ve haciz borçları silinecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan icra affı açıklaması
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan icra affı açıklaması
Hatice ve Fehime Sultan yalıları hazineye devredildi
GÜNDEM Hatice ve Fehime Sultan yalıları hazineye devredildi
İŞKUR TYP kura sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı! TYP temizlik ve güvenlik personeli alımı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
GÜNDEM İŞKUR TYP sonuçları sorgulama ekranı
Suriye'ye örgüt mensubu aktaran şahıslar yakalandı
GÜNDEM Suriye'ye örgüt mensubu aktaran şahıslar yakalandı
Silivri'de elektrikli ev aletleri fabrikasındaki yangın söndürüldü
GÜNDEM Silivri'de fabrika yangını
Eylem hazırlığında olan 4 terörist yakalandı
GÜNDEM Diyarbakır'da operasyon! Eylem hazırlığındaydılar
Çanakkale'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ zanlısı yakalandı
GÜNDEM Yunanistan'a kaçacaklardı! Yakalandılar
Okullar ne zaman açılıyor? MEB ile 2022-2023 Eğitim öğretim dönemi ne zaman başlıyor? (İlkokul, ortaokul, lise) Yaz tatilinin bitimine kaç gün kaldı?
GÜNDEM Okullar ne zaman açılıyor?
Bekçinin uyarı ateşinde genç boksör ağır yaralandı - En Son Haberler
GÜNDEM Bekçinin uyarı ateşinde genç boksör ağır yaralandı
Bakan Özer'den yeni öğretmen atama açıklaması! 2022 Öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?
GÜNDEM Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.