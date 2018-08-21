En zevkli anne adayları, sizler için Show TV’de muhteşem bir yarışma başlıyor; Bebeğim Yolda! Show TV’de yakında izleyicileriyle buluşacak olan Bebeğim Yolda’da rengarenk bebek partileri, birbirinden farklı bebek mevlidi masaları, el emeği ile örülmüş dolu dolu bebek bohçaları ve bebek odaları sergilenecek!

En güzel doğum odasını kim hazırlayacak, kim en eğlenceli “Hoş Geldin Bebeğim” gününü organize edecek? En şık lohusa odasını hangi anne adayı yapacak, en cici yeni doğan kıyafetlerini kim alacak?

YARIŞMA, DUGUSAL ANLARA SAHNE OLACAK

Anne, baba ve tüm ailenin yeni hayatlarına hazırlık süreçlerinin ekrana geleceği programda her gün bir bebek odası yapılacak ve hafta birincisi anne adayının doğum masrafları karşılanacak. Anne adaylarının bebek sevinçlerinin renk katacağı programın finalinde hayallerindeki bebek odası ile karşılaşan aile fertleri duygusal anlar yaşayacak!

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