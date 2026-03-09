Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Anne karnında bile başlıyor olabilir: İlk rüyalar ne zaman başlıyor, içinde neler var?

        Bebeklerin rüya dünyası: İlk rüyalar ne zaman başlıyor, içinde neler var?

        Uyku sırasında gülümseyen ya da yüzünü buruşturan bebekler çoğu ebeveynin dikkatini çeker. Peki bu anlarda gerçekten rüya mı görüyorlar? Bilim insanları bebeklerin rüya görmeye ne zaman başladığını ve rüyalarında neler olabileceğini araştırmalarla açıklıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2026 - 08:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bebekler ne zaman rüya görmeye başlar?

        Bebeklerin uyurken gülümsemesi çoğu zaman “güzel bir rüya görüyor” yorumlarına neden olur. Peki bilim bu konuda ne söylüyor? Araştırmalar, bebeklerin rüya dünyasının düşündüğümüzden çok daha erken başlayabileceğini ortaya koyuyor.

        Kolik krizlerinde etkili yatıştırma yöntemleri
        Kolik krizlerinde etkili yatıştırma yöntemleri
        Yenidoğan sarılığı ne zaman riskli?
        Yenidoğan sarılığı ne zaman riskli?

        BEBEKLER NE ZAMAN RÜYA GÖRMEYE BAŞLAR? RÜYALARINDA NELER GÖRÜRLER?

        Uyku sırasında gördüğümüz rüyalar, insan beyninin en gizemli faaliyetlerinden biri olarak kabul ediliyor. Yetişkinlerde rüyaların çoğu REM (Rapid Eye Movement) uykusu sırasında ortaya çıkarken, bilim insanları uzun yıllardır bebeklerin de rüya görüp görmediğini araştırıyor. Peki bebekler ne zaman rüya görmeye başlar ve rüyalarında neler görür? İşte bilimsel araştırmalar ışığında merak edilenler…

        REKLAM

        BEBEKLER DOĞMADAN ÖNCE BİLE RÜYA GÖREBİLİR

        Bilim insanlarına göre rüya görmenin temel koşulu REM uykusunun varlığıdır. Bebeklerde REM uykusu oldukça erken dönemde ortaya çıkar.

        Araştırmalar, fetüslerin hamileliğin yaklaşık 7. ayında REM benzeri uyku dönemleri yaşadığını gösteriyor. Bu nedenle bazı uzmanlar, bebeklerin anne karnındayken bile rüya görmeye başlayabileceğini düşünüyor.

        Yeni doğan bebekler uyku sürelerinin yaklaşık %50’sini REM uykusunda geçirir. Bu oran yetişkinlerde yalnızca %20 civarındadır. Bu da bebeklerin aslında oldukça yoğun bir “rüya potansiyeline” sahip olduğunu gösteriyor.

        BEBEKLERİN RÜYALARI YETİŞKİNLERDEN FARKLI

        Bebeklerin rüya gördüğüne dair güçlü biyolojik bulgular olsa da rüyalarının içeriği yetişkinlerinki gibi değildir. Bunun en önemli nedeni, bebek beyninin henüz dil, kimlik ve karmaşık hafıza sistemlerini tam olarak geliştirmemiş olmasıdır.

        REKLAM

        Uzmanlara göre bebeklerin rüyaları muhtemelen:

        Görsel ışık ve renkler

        Basit şekiller

        Sesler ve ritimler

        Dokunma hissi

        Gün içinde yaşadıkları basit deneyimler

        gibi temel duyusal deneyimlerden oluşur.

        Yani bir bebeğin rüyasında bir hikâye veya olay örgüsü olması pek olası değildir.

        RÜYALAR BEBEKLERİN BEYİN GELİŞİMİNE YARDIMCI OLABİLİR

        Bilim insanları bebeklerde yoğun REM uykusunun önemli bir nedeni olduğunu düşünüyor: beyin gelişimi.

        REM uykusu sırasında beyin oldukça aktiftir. Bu süreçte:

        Sinir bağlantıları güçlenir

        Öğrenme süreçleri desteklenir

        Gün içinde edinilen deneyimler işlenir

        Bu nedenle bazı nörobilimciler, bebek rüyalarının aslında beynin kendini “programladığı” bir süreç olabileceğini söylüyor.

        REKLAM

        BEBEKLER NEDEN UYKUDA GÜLÜMSEYEBİLİR YA DA AĞLAYABİLİR?

        Birçok ebeveyn bebeğinin uykuda gülümsediğini, yüzünü buruşturduğunu veya kısa süreli ağlama sesleri çıkardığını fark eder.

        Bu durum genellikle REM uykusu sırasında görülür. Beyin aktif olduğu için:

        Yüz kasları kısa süreli tepkiler verebilir

        Bebek gülümseyebilir

        Kaşlarını çatabilir

        Hatta hafifçe ağlayabilir

        Ancak bu durum her zaman bir rüyaya tepki verdiği anlamına gelmez; çoğu zaman sinir sisteminin gelişim sürecinin bir parçasıdır.

        BEBEKLER RÜYALARINI HATIRLAYABİLİR Mİ?

        Bilim insanlarına göre bebeklerin rüyalarını hatırlaması neredeyse imkânsızdır. Bunun nedeni, rüyaları uzun süreli hafızaya kaydeden beyin bölgelerinin henüz tam gelişmemiş olmasıdır.

        Çocuklar genellikle 3–4 yaşından sonra rüyalarını anlatabilecek bilişsel kapasiteye ulaşır. Bu yaşlardan itibaren rüyalar daha hikâye benzeri hale gelmeye başlar.

        REKLAM

        BİLİM İNSANLARI HALA ARAŞTIRIYOR

        Bebeklerin rüyaları konusu hâlâ bilim dünyasında araştırılmaya devam eden bir alan. Günümüzde gelişmiş beyin görüntüleme teknikleri sayesinde bilim insanları bebek uykusunu daha ayrıntılı inceleyebiliyor.

        Ancak bebeklerin rüyalarının tam olarak nasıl göründüğünü veya ne içerdiğini kesin olarak bilmek şimdilik mümkün değil.

        SONUÇ: BEBEKLER BÜYÜK OLASILIKLA RÜYA GÖRÜYOR

        Uzmanların genel görüşü şu yönde:

        Bebeklerde REM uykusu çok erken başlar

        Bu da rüya görme ihtimalini oldukça yükseltir

        Ancak rüyalar yetişkinlerinki gibi hikâyeler içermez

        Daha çok duyusal ve basit deneyimlerden oluşur

        Kısacası bebeklerin rüyaları muhtemelen dünyayı yeni yeni tanıyan bir beynin renkli ve soyut deneyimleri gibi düşünülebilir.

        Görsel Kaynak: istockphoto, shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gülşen'in değişimi

        Gülşen'in değişimi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Petrol fiyatları 100 doları aştı
        Petrol fiyatları 100 doları aştı
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        İran'a saldırılar ne zaman bitecek? Trump'tan açıklama!
        İran'a saldırılar ne zaman bitecek? Trump'tan açıklama!
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        Kabine toplanıyor! Savaş ve ikramiyeler
        Kabine toplanıyor! Savaş ve ikramiyeler
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        "F.Bahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz!"
        "F.Bahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz!"
        4 il için kar yağışı uyarısı! Batıda poyraz etkili oluyor
        4 il için kar yağışı uyarısı! Batıda poyraz etkili oluyor
        Hamile kadın işten çıkartılamaz
        Hamile kadın işten çıkartılamaz
        "Cenaze ortamı var ama hala hayattayız"
        "Cenaze ortamı var ama hala hayattayız"
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        90+5'te hayata döndü!
        90+5'te hayata döndü!
        Geri dönüşlerin kralı!
        Geri dönüşlerin kralı!