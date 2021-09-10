Annesini öldürdü! Son sözü şoke etti! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul Sultangazi’de 28 Ağustos'ta annesi Hediye Bayır’ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Cem Bayır’ın davası karara bağlandı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Cem Bayır ile avukatı hazır bulundu.

"İNSAFINIZA KALMIŞTIR" DEDİ

İHA'da yer alan habere göre mahkeme başkanı davanın karara bağlanacağını belirterek, sanığa son sözünü sordu. Son sözü sorulan tutuklu sanık Cem Bayır, “İnsafınıza kalmıştır” diye konuştu.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre savunmasında yüzde 80 zihinsel engelli olduğunu söyleyen Bayır'ın, adli tıp raporunda kendisinin ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl sağlığı veya akıl zayıflığı tespit edilemediği ortaya çıktı.

MAHKEMEDEN "TAKDİR İNDİRİMİ"

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Cem Bayır’ı ‘üst soydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan, takdir indirimi uygulayarak, müebbet hapis cezasına çarptırdı.

"CANAVARCA HİSLE KASTEN ÖLDÜRMEK"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Cem Bayır’ın ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek akrabayı kasten öldürmek’ suçundan cezalandırılması talep edilmişti.