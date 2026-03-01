Anne-Sophie Bertrand'dan unutulmaz konser

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri, 27 Şubat’ta Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda seçkin bir programla sanatseverlerin karşısına çıktı. Uluslararası alanda başarılarıyla öne çıkan arpist Anne-Sophie Bertrand’ın solist olarak yer aldığı konseri, şef Alessandro Cedrone yönetti.

Konserin ilk bölümünde, arp için yazılmış sayılı konçertolardan biri olan Reinhold Gliere imzalı Arp Konçertosu seslendirildi. Arpın zarif tınısını ön plana çıkaran bu değerli konçerto, Frankfurt Radyo Senfoni Orkestrası baş arpisti ve Londra Kraliyet Müzik Akademisi konuk arp eğitmeni Anne-Sophie Bertrand tarafından yorumlandı. Gliere’in, Moskova Konservatuvarı’ndan meslektaşı ve arp bölümü eğitmeni Katerina Erdeli’nin teşvikiyle 63 yaşında kaleme aldığı eser, Bertrand’ın eşsiz yorumu eşliğinde incelikli bir müzikal yolculuğa kapı araladı.

Konserin ikinci bölümünde ise şef Cedrone yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Ludwig van Beethoven’ın 1. Senfonisi’ni icra etti. Mozart ve Haydn’ın klasik dönem estetiğinin izlerini taşıyan, aynı zamanda Beethoven’ın kendine özgü müzikal ideallerinin ilk güçlü işaretlerini yansıtan eser, konseri etkileyici bir finalle taçlandırdı.