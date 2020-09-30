'Anne Taksi' ile ücretsiz ulaşım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem'Anne Taksi' ile ücretsiz ulaşım
ABONE OL

Kocaeli'de 'Anne Taksi' uygulaması ile ücretsiz ulaşım

İzmit Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ve toplum sağlığına yönelik çalışmalar kapsamında, sosyoekonomik durumu olmayan vatandaşlara yönelik başlattığı "Anne Taksi" projesi hayata geçti. Uygulama ile birlikte, sosyoekonomik durumu uygun olmayan ailelerde doğum yapan anneler hastaneden evlerine ücretsiz olarak rahatça ve güvenle ulaşabiliyor

'Anne Taksi' ile ücretsiz ulaşım
İHA

İzmit Belediyesi, sosyoekonomik durumu olmayan vatandaşlara yönelik başlattığı "Anne Taksi" projesi hayata geçti.

Sosyal belediyecilik anlayışı ve toplum sağlığına yönelik çalışmaları kapsamında önemli adımlar atan Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığındaki İzmit Belediyesi, kentte çok ihtiyaç duyulan farklı bir projeye daha imza attı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen "Anne Taksi" uygulamasıyla birlikte, sosyoekonomik durumu uygun olmayan ailelerde doğum yapan anneler hastaneden evlerine ücretsiz olarak rahatça ve güvenle ulaşabiliyor.

Anne Taksi hizmetinden faydalanmak isteyenler, İzmit'te kadın doğum servisi olan Umuttepe Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Alikahya Yerleşkesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanelerinde Kadın Doğum Servislerinin veya Tıbbi Sosyal Hizmet Biriminin, İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile iletişime geçerek randevu alması gerekiyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İSKİ İstanbul su kesintileri: 30 Eylül İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
GÜNDEMİSKİ 30 Eylül İstanbul su kesintileri
Son dakika Duygu balkondan atlamamış! Katil!
GÜNDEMDuygu balkondan atlamamış! Katil!
Van'da 3 PKK'lı terörist teslim oldu - Haberler
GÜNDEMVan'da 3 PKK'lı terörist teslim oldu
1000 TL sosyal yardımı başvurusu için TIKLA! E-Devlet Pandemi sosyal destek başvuru sonucu sorgulama
GÜNDEM1000 TL sosyal yardım başvuru sonucu sorgula
Son dakika haberi! Sahilde tuvaletini yaptı, uyaranları bıçakladı
GÜNDEMSahilde tuvaletini yaptı, uyaranları bıçakladı
EBA öğrenci girişi 2020 TIKLAYIN! EBA şifre yenileme işlemi... EBA giriş şifremi unuttum!
GÜNDEMEBA hesabınıza giriş yapın 2020
İşçi minibüsü kamyon çarpıştı: 26 yaralı
GÜNDEMİşçi minibüsü kamyon çarpıştı: 26 yaralı
TRT EBA TV izlemek için TIKLA... 30 Eylül TRT EBA TV ilkokul ortaokul ve lise derslerini canlı izle
GÜNDEMTRT ile EBA TV canlı yayını izleyin...
30 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
GÜNDEMİşte güncel koronavirüs tablosu
Kablo çalacaktı, çarpıldı
GÜNDEMKablo çalacaktı, çarpıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X