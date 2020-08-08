Enis Yıldırım'ın haberine göre, anne ve babasının takip edildiğini düşünerek, Enes Ş.’yi sokak ortasında öldüren ve Yeter T.’yi yaralayan Yunus T. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcı, olayda yaralanan Yeter T. ve bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olan Yunus T.’nin ifadelerini aldı. Yeter T. olay günü Enes Ş. ile Yomra’da dükkan aradıklarını belirterek, “Yunus T.’nin babasını ve annesini gördük. Bunun üzerine ben Enes’e öğüt veriyordum. Bu sırada uzaklaşırken, Yunus’un ateş ederek üzerimize koştuğunu gördüm. Araya girerek silahı elinden almak istediğim anda vuruldu. Bu sırada Enes’in yerde yatığını gördüm” dedi.

ANNESİNİ VE BABASINI İZLEDİĞİNİ DÜŞÜNMÜŞ

Cinayet silahını dededen kalma olduğunu belirten Yunus T., “Enes’i annemin ve babamın arkasından gittiğini gördüm. Takip ediyor diye düşünerek, eve gidip dedemden kalma silahı aldım. Tekrar geri döndüm. Enes bizim evin istikametine yürüyordu. Enes elleri cebinde üzerime geldi. Karşı karşıya geldik. Ne konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Silahı çekerek ateş ettim. Yeter’de araya girdi. Yeter ile bir husumetimiz yoktu. Amacım öldürmek değildi. Yaptığımdan pişmanım” dedi.

ÖLDÜRME VE YARALAMADAN YARGILANACAK

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturmacı savcı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Yunus T. hakkında iki suçtan hapis istendi. Savcı, Yunus T.’nin adam öldürmek suçundan müebbet ve kasten yaralama suçundan ise bir yıldan 6 yıla kadar hapsini talep etti. Savcı hazırladığı iddianameyi ağır ceza mahkemesine gönderdi. Dava önümüzdeki günlerde görülmeye başlayacak. Bu arada Yunus T.’nin babası K.T. hakkında azmettirme suçundan takipsizlik kararı verildi.