Prens ünvanını kaybeden Andrew'un Epstein ile bağlantısının ortaya çıkması, prenses kızlarını zor durumda bıraktı. Andrew'un kamu görevini kötüye kullanma suçlamasıyla gözaltına alınıp bırakılmasının ardından, Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie kardeşler sessizliğe büründü.

Epstein e-postalarının yankıları devam ederken, Prenses Eugenie kölelikle mücadele eden yardım kuruluşundaki görevinden istifa etti. Eugenie, yedi yıl boyunca uluslararası kölelik karşıtı örgüt 'Anti-Slavery International'ın hamisi olarak görev yapmıştı.

35 yaşındaki Eugenie'nin, dünyanın en eski insan hakları örgütündeki görevinden ayrılması üzerine, kurumdan yapılan açıklamada, “Prensesin Uluslararası Kölelikle Mücadele Örgütü'ne verdiği destekten dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Köleliği tamamen sona erdirmek ve herkese özgürlük getirmek için çalışmalarına devam etmesini umuyoruz” denildi.

Bu istifanın, Eugenie'nin babası Andrew'un gizli ticari belgeleri Epstein'e ilettiği iddiasıyla kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle sorgulanması ve annesi Sarah Ferguson'un Epstein'e gönderdiği e-postaların ortaya çıkmasıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Andrew'un, cinsel suçlu Jeffrey Epstein ve ortağı Ghislaine Maxwell tarafından fuhuşa zorlanan Virginia Giuffre ile cinsel ilişkiye girdiği iddia edilmişti. Andrew bu iddiaları şiddetle reddetmesine rağmen, geçen yıl nisan ayında intihar sonucu hayatını kaybeden Giuffre'ye milyonlarca dolarlık bir ödeme yaparak yargılanmaktan kurtulmuştu.

Yayınlanan e-postalar, Andrew'un Epstein ile bağlarını kestiğini söyledikten yıllar sonra bile onunla iletişimini sürdürdüğünü ortaya koydu.

Andrew'un eski eşi Sarah Ferguson'un, Epstein'e gönderdiği mesajlarda defalarca evlenmeleri gerektiğini yazdığı, bir defasında kızlarını Epstein'in yanına götürmek için uçak masraflarını istediği görülmüştü.

GÖZDEN DÜŞTÜLER

Geçen yıl hem Andrew hem de eski eşi Ferguson, 'York Dükü' ve 'York Düşesi' ünvanlarından mahrum bırakılmış ve uzun süredir yaşadıkları kraliyet mülkü Royal Lodge'dan ayrılmaya zorlanmışlardı.

Anne ve babalarının Epstein ile olan bağlantısı, Prenses Eugenie ve 37 yaşındaki ablası Prenses Beatrice'in kraliyet ailesinden dışlanmasına yol açtı. Prenses kardeşler, haziran ayında yapılacak olan kraliyet at yarışı Royal Ascot'ta Kraliyet Locası'na alınmayacak. İngiliz basınında, davet gönderilmeyen kardeşlerin bu karardan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadığı yazıldı.