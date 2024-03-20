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        Haberler Gündem ANNELER GÜNÜ 2024 | Anneler günü ne zaman kutlanacak? Anneler Günü mayıs ayının kaçında?

        Anneler Günü için geri sayım! Anneler günü ne zaman?

        Anneler Günü tarihi, annesine hediye almak ve güzel mesajlar göndermek isteyenler tarafından sorgulanmaya başlandı. Kökeni, 20. yüzyılın başlarına kadar uzanan Anneler Günü ilk olarak 1908 yılında Anna Jarvis tarafından ABD'de kutlandı. Annelerin toplumdaki önemini vurgulayan Anneler Günü zamanla diğer ülkelere de yayılmıştır. İşte 2024 Anneler Günü tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 23:03 Güncelleme: 20.03.2024 - 23:03
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        Anneler Günü tarihi için geri sayım başladı. Modern anlamda ilk kez 1908 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kutlanmaya başlanan Anneler Günü dünya genelinde her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar gününde kutlanıyor. Bu Anneler Günü'nde de her yıl, çiçekler, hediyeler, özel yemekler ile anneler onurlandırılacak. İşte 2024 Anneler Günü tarihi...

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        2024 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

        Anneler günü her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar'ında kutlanıyor. Bu yıl Anneler günü 12 Mayıs 2024 Pazar gününe denk gelmektedir.

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        ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        Antik Yunan mitolojisinde yer alan Anneler Günü kutlamasının en ilkeli, Gaia ve Uranos'un annesi Rhea onuruna verdikleri ilkbahar festivalleri olarak görülmektedir.

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        Anadolu Topraklarının en önemli tanrıçası Kibele için yüzyıllar boyunca anma törenleri düzenlenmiştir.

        Anna Jarvis'in 1908 yılında annesini kaybetmesi sebebiyle başlattığı anma günü, 1914 yılı itibariyle ABD'de kutlanmaya başlandı.

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        ANNELER GÜNÜ ALINABİLECEK HEDİYELER

        1) Buket Çicek

        2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek meyveler)

        3) Küçük Ev Aletleri

        4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları

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        5) Giyim Eşyası

        6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)

        7) Fotoğraf Çerçevesi

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        8) Duvar Saati

        9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)

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