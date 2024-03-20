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        Haberler Gündem 21 Mart'ta ne oluyor? İlkbahar ekinoksu ne zaman? 21 Mart 2024 İlkbahar ekinoksu nedir, özellikleri ve etkileri neler?

        21 Mart'ta neler oluyor? İşte 21 Mart İlkbahar ekinoksu özellikleri ve etkileri

        21 Mart İlkbahar ekinoksu gündemdeki yerini şimdiden aldı. Gündüz ile gecenin eşit olması durumu olan ekinoks yılda iki sefer gerçekleşiyor. 21 Mart ekinoksu Kuzey Yarım Küre'de ilkbaharın başlangıcı olarak kabul ediliyor. İşte 21 Mart İlkbahar ekinoksu özellikleri hakkında sorular ve yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 18:23 Güncelleme: 20.03.2024 - 18:23
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        Ekinoks, gündüz ile gecenin eşit olması anlamına geliyor. Bu doğa olayı yılda iki defa 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde gerçekleşiyor. Kuzey Yarım Kürede ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilen 21 Mart, aynı zamanda Nevruz olarak da kutlanmaktadır. İşte 21 Mart İlkbahar ekinoksu özellikleri...

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        21 MART İLKBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

        21 Mart İlkbahar Ekinoksu'nda güneş ışınları ekvatora dik açı (90 derece) ile gelmektedir. Bu olayla birlikte gece ve gündüz birbirine eşitlenmekte, hem kuzey hem de güney kutbu aynı anda gündoğumu hattına girmektedir.

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        Böylece gün ışığı, her iki yarımküre arasında eşit olarak paylaşılmaktadır. 21 Mart İlkbahar Ekinoksu ile birlikte Güney Yarım Küre'de geceler gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise gündüzler gecelerden uzun olmaya başlar. Böylece gün ışığı, her iki yarımküre arasında eşit olarak paylaşılmaktadır.

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        21 MART İLKBAHAR EKİNOKSU'NDA NELER OLUYOR?

        Güneş ışınları Ekvator'a dik gelir.

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        Güneş ışınları her iki yarıküreye aynı açılarla gelir.

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        Dünya'daki durgun sularda gel-git genliği artar.

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        21 Mart tarihinden 23 Eylül tarihine kadar ışınlar Ekvator'un kuzeyindeki noktalara dik geldiğinden Kuzey Yarıküre'de gündüzler, Güney Yarımküre’den daha uzundur. 23 Eylül’den 21 Mart’a kadar ise Güney Yarıküre'deki gündüzler Kuzey Yarıküre'den daha uzundur.

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        21 Mart Kuzey Kutup Noktası'nda, 23 Eylül ise Güney Kutup Noktası'nda 6 aylık gündüzün başlangıç tarihleridir. Güneş, ekinokslarda tam doğudan doğup tam batıdan batar.

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